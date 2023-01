Perde il controllo dell’auto ed esce fuoristrada, perde la vita a Roma 45enne salentino

Si chiamava Roberto Cosi, aveva 45 anni, era originario di Miggiano, ma risiedeva a Roma, l’agente di Polizia Penitenziaria che nella giornata di ieri è morto a causa di un incidente stradale nella Capitale.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 9 di ieri mattina, quando l’uomo, alla guida della sua Mercedes, per cause ancora da chiarire, è uscito fuori strada in Via Trionfale e ha perso la vita.

Passanti e automobilisti che hanno assistito all’incidente non hanno esitato un attimo e hanno prontamente lanciato l’allarme, sul posto, quindi, sono giunti i sanitari del 118 che hanno provato invano a rianimare il 45enne, ma per lui non c’era più nulla da fare.

Sul luogo della tragedia anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al sinistro.

Non è escluso che l’uomo possa essere stato colpito da un malore.

(Ph Pixabay)