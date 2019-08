Investita da un’auto, sbatte la testa contro il marciapiede: 74enne muore tre giorni dopo

Investita tre giorni fa da un’auto, è morta oggi in ospedale. Grazia Caporale, 74 anni di Gallipoli, è deceduta dopo tre giorni trascorsi al “Vito Fazzi”, dov’era stata trasportata in codice rosso.

In base ai primi accertamenti investigativi, venerdì scorso intorno alle 11.00 di mattina, la signora che, era in attesa del marito, è stata colpita da un turista il quale a bordo della propria vettura, stava eseguendo una manovra di parcheggio in retromarcia. A causa dell’impatto, è caduta per terra, sbattendo violentemente la testa contro il marciapiede.

La 74enne è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e poi trasportata, in codice rosso, in opsedale. Adesso, grazie all’ausilio dei vigili urbani di Gallipoli, occorrerà ricostruire la dinamica del sinistro stradale.