Viene colto da un malore in mare, muore un anziano turista in vacanza a Lido Marini

E’ morto sulla spiaggia di Lido Marini un anziano turista di 82 anni, originario di Mantova, in vacanza nel Sud Salento. Non c’è stato nulla da fare malgrado i soccorsi per rianimarlo. L’uomo in tarda mattinata ha perso la vita dopo essere entrato in mare per un bagno. E’ finita nel più tragico dei modi la giornata di un turista del Nord Italia in vacanza nel Salento che aveva scelto la bellissima marina di Ugento per trascorrere gli ultimi scampoli di un’estate che nel nostro territorio regala ancora giornate bellissime da vivere in riva al mare.

L’uomo, ospite di una struttura ricettiva del posto, si è recato in spiaggia in un lido dove aveva intenzione di trascorrere la prima parte della giornata. Entrato in acqua, però, ha avuto un malore. Appena se ne sono accorti gli altri bagnanti hanno provato immediatamente a rianimarlo ed hanno subito chiamato i soccorsi sanitari. Giunti sul posto i mezzi, dapprima un’ambulanza poi un’automedica, hanno espletato tutte le operazioni di salvataggio per poi constatare che non c’era più nulla da fare.