Perde il controllo dell’auto sulla litoranea e finisce contro un albero, muore all’alba un 21enne

Si conclude con una tragedia la notte di Ferragosto nel Salento. In un drammatico incidente stradale, andato in scena sulla litoranea che da Otranto conduce a Torre dell’Orso ha perso la vita Giacomo Roberti, 21enne di Lecce. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto contro un albero che si affaccia sul tratto, finito spesso sotto i riflettori della cronaca locale per aver fatto da teatro a scontri più o meno gravi. Grave è stato, putroppo, anche lo schianto che ha spezzato i sogni di questo giovane ragazzo, giunto ormai privo di vita all’Ospedale di Scorrano, dove era stato accompagnato d’urgenza da una ambulanza del 118.

La ricostruzione della tragedia

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 4.30, quando – secondo una prima ricostruzione dell’accaduto – il 21enne avrebbe perso il controllo dell’auto, all’altezza di una curva della strada provinciale 366, non lontano dai Laghi Alimini. Impossibile, almeno per il momento, sapere perché, quali siano state le cause che hanno dato il via alla tragedia, ora in fase d’accertamento. L’auto senza controllo, una Citroen C1, è andata a sbattere contro un albero di pino. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio, notando l’auto fuori strada, ad attivare la macchina dei soccorsi.

I sanitari, una volta giunta sul posto, hanno capito che non c’era tempo da perdere, ma la corsa in codice rosso, verso il Veris Delli Ponti, purtroppo è stata vana. Il cuore del 21enne ha smesso di battere. L’impatto, violento, gli aveva causato ferite e traumi in tutto il corpo.

Ora toccherà ai Carabinieri della Compagnia di Maglie tentare di ricostruire la dinamica dell’incidente in cui non sembra rimasti coinvolti altri veicoli.

Resta il dramma per una famiglia, distrutta dal dolore. Giacomo era un bravo ragazzo, aveva frequentato il Deledda e l’oratorio dei Salesiani.