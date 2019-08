Drammatico incidente a Cerfignano, nello scontro con un’auto muore un 45enne

Tragico il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto all’ingresso di Cerfignano, frazione di Santa Cesarea Terme. Un 45enne di Cocumola, Giuseppe Rizzello ha perso la vita nello scontro con un’auto, una Volkswagen, guidata – stando alle prime informazioni – da una turista, ora sotto choc.

Difficile, almeno per il momento, ricostruire la dinamica del sinistro. L’uomo era in sella ad uno scooter quando – per cause ancora tutte da accertare – si è scontrato contro la vettura. La macchina dei soccorsi, attivata da alcuni presenti, purtroppo è stata inutile. Quando un’ambulanza del 118 ha raggiunto il luogo dell’impatto, per il 45enne non c’era più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constarne il decesso.

La donna che si trovava al volante dell’auto, invece, era visibilmente scossa per l’accaduto, ma non avrebbe riportato ferite gravi. È stata comunque accompagnata in Ospedale, per gli accertamenti del caso.

Toccherà agli uomini in divisa ricostruire l’incidente che ha macchiato di sangue la notte di San Lorenzo. I carabinieri, infatti, sono a lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sconvolta dal dolore la comunità che ora si stringe accanto alla famiglia.