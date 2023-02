100 kg di murene abbandonate su una piazzola di sosta della S.S. 274

Prosegue costantemente l’impegno della Guardia Costiera finalizzato al contrasto alle attività illecite legate alla pesca e all’ambiente.

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta sul territorio, i militari della Capitaneria di Porto di Gallipoli sono intervenuti sulla strada Strada Statale 274 in direzione Lecce al fine di verificare una segnalazione relativa alla presenza di un elevato quantitativo murene, circa 100 kg, lasciate in stato di abbandono da parte di ignoti su una piazzola di sosta.

Trattandosi di prodotto ittico presumibilmente proveniente da pesca illecita e visto lo stato di decomposizione, sono state poste in essere le opportune misure di comunicazione verso le autorità competenti, affinché, si potesse intraprendere ogni provvedimento utile ai fini dello smaltimento con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

Come sempre, la Guardia Costiera raccomanda i consumatori a prestare la massima attenzione in modo da non effettuare incautamente acquisti di prodotto ittico di dubbia provenienza o venduto in violazione delle fondamentali norme igienico – sanitarie.