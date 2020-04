Muro Leccese, il sindaco comunica 2 casi di positività al coronavirus: ‘Si tratta di un infermiere e della moglie’

«Purtroppo devo comunicare che sul nostro territorio di Muro Leccese ci sono 2 nuovi casi di positività al Covid-19. Sono marito e moglie. Uno dei due è un infermiere ed ha contratto il virus nello svolgimento del proprio lavoro. Anche questa volta posso assicurare che è stato rispettato rigidamente l’isolamento e che, entrambi, non hanno avuto contatti esterni. Le loro condizioni di salute al momento sono buone. Sentiranno tutta la nostra vicinanza e ciò sarà di sollievo per il decorso della loro malattia. ❤️ INSIEME CE LA FAREMO ❤️».

Mentre si corre spediti verso la fase 2 dal momento che i dati a livello regionale e provinciale fanno dormire sonni certamente più tranquilli di quanto non fosse qualche settimana fa e la situazione sembra essere assolutamente sotto il controllo delle autorità sanitarie, si devono comunque registrare notizie che le comunità interessate hanno il diritto di conoscere.

A comunicare due casi di positività al coronavirus il sindaco di Muro Leccese, Antonio Lorenzo Donno. Si tratta, come è scritto in un post su facebook, di un infermiere e della moglie. L’uomo ha certamente contratto il virus nell’esercizio del suo mestiere: uno dei tanti che per salvare vite umane ha messo a repentaglio la sua salute. Angeli sono stati chiamati dai cittadini nelle settimane scorse, appellativo che è sytato rivolto a medici, infermieri, oss e personale sanitario in genere.

Nessuna preoccupazione per la comunità di Muro Leccese, tuttavia. I coniugi hanno rispettato l’isolamento e adesso devono pensare solo e soltanto a riprendersi. Ad aspettarli c’è un’intera città e un territorio con un animo meno greve delle prime settimane, quando questi casi gettavano in uno sconforto a volte ingiustificato. Le loro condizioni di salute, infatti, non destano preoccupazione.