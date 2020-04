Covid in Puglia, altra giornata record di tamponi: i nuovi positivi sono 43

La fase discendete continua. In Puglia la curva del contagio da Covid-19 resta stabile, confermando di essere in discesa. Ciò anche alla luce dei test effettuati oggi, all’esito dei quali sono 43 persone sono state riscontrate positive. Se ieri, infatti, la conta dei positivi, ieri, si era fermata a 49 nuovi casi di Coronavirus su 1.838 tamponi. Oggi, invece, i test svolti sono stati ben 2.126, con 43 positivi (il 2%).

A livello provinciale, i nuovi casi sono così suddivisi:

12 nella Provincia di Bari

12 nella Provincia di Foggia

2 nella Provincia Bat

3 nella Provincia di Taranto

11 nella Provincia di Brindisi

3 nella Provincia di Lecce

Sono stati registrati 5 decessi: 1 in provincia Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia Foggia, 2 in provincia Lecce, per un totale complessivo di 415.

Gli attuali positivi sono 2.949 (di cui 206 localizzati in Salento, secondo le ultime notizie dalla ASL di Lecce): 439 ricoverati con sintomi, 42 in terapia intensiva e 2.468 in isolamento domiciliare. I pazienti guariti hanno toccato quota 708, sedici in più di ieri.

Il totale dei 4072 casi totali riscontrati, su un campione di 62.460 tamponi, è così diviso:

1.313 nella Provincia di Bari

373 nella Provincia di Bat

566 nella Provincia di Brindisi

1.044 nella Provincia di Foggia

487 nella Provincia di Lecce

258 nella Provincia di Taranto

29 attribuiti a residenti fuori regione

2 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.