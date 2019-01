La neve imbiancherà la Puglia, primi fiocchi nel Nord Salento

Le previsioni degli esperti sono state confermate dai fatti e ora il Centro-sud dovrà fare i conti con il passaggio di correnti gelide provenienti dall’Artico che non solo faranno crollare le temperature, ma imbiancheranno molte città. Si gela, insomma, anche per colpa dei venti settentrionali che contribuiscono ad accentuare la sensazione di freddo. La neve – tanto attesa da alcuni, scongiurata da altri – è pronta a ricoprire tutta la zona compresa dalle Marche al Salento.

Il giorno clou, secondo i meteorologi, è atteso per venerdì 4 gennaio, ma già da questa mattina i primi fiocchi sono scesi sulla Puglia, fino a Guagnano e Squinzano. Che cosa accadrà nelle prossime ore lo dicono gli esperti: neve, fino a bassa quota. Il che vuol dire che potrebbe ripetersi il panorama tutto bianco di Gennaio 2017. Bellezza a parte, furono tanti, tantissimi i disagi soprattutto alla circolazione stradale impreparata ad affrontare un evento simile.

L’inverno, quindi, ha deciso di fare sul serio, ma questa prima ondata di freddo che sta facendo battere i denti non dovrebbe durare a lungo.

I rifugi per i senzatetto

Non solo bei panorami da immortalare e postare sui social. Il freddo e la neve possono essere pericolosi, soprattutto per chi non ha una casa. Per questo, l’Amministrazione Comunale ha voluto ricordare che ci sono strutture che aprono le loro porte ai senza fissa dimora, 365 giorni l’anno, quindi anche in un momento di emergenza.