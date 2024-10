Tormentava una donna con mail e messaggi? “Non doversi procedere” nel processo sull’ex sindaco di Sternatia

Disposto il “non doversi procedere perché il reato di molestie è estinto per oblazione” per l’ex sindaco di Sternatia accusato di aver tormentato una donna con una serie di mail e messaggi WhatsApp, a partire dal mese di dicembre del 2021. Al termine del processo, il giudice Fabrizio Malagnino ha emesso la sentenza nei confronti di Massimo Manera, 60enne di Sternatia. L’imputato è difeso dall’avvocato Stefano De Francesco.

La donna si era costituita parte civile con l’avvocato Massimo Bellini.

Ricordiamo che nei mesi scorsi, il gup Silvia Saracino, al termine dell’udienza preliminare, aveva rinviato a giudizio Massimo Manera con l’accusa di stalking. Il gup aveva accolto l’istanza del pm Erika Masetti.

Invece, in precedenza, il gup Sergio Tosi aveva chiesto alla Procura di riqualificare il reato di stalking in quello meno grave di molestie. Ed al termine del processo dinanzi al giudice monocratico si è arrivati all’estinzione del reato qualificato in molestie.

Si attendono le motivazioni della sentenza, entro i prossimi 60 giorni.