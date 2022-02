Non vaccinato per entrare in Questura mostra il Green pass di un amico, nei guai 22enne di Campi salentina

Aveva regolarmente prenotato on-line un appuntamento con l’ufficio passaporti della Questura di Lecce, ma durante il controllo di routine degli agenti, necessari in un periodo scandito dalla pandemia, qualcosa è andato “storto”. Quando gli uomini in divisa si sono accorti di un ‘dettaglio’, per un 22enne di Campi salentina sono cominciati i guai. Il ragazzo per entrare aveva esibito la carta di identità e il green pass, valido, ma l’operatore si è accorto che l’intestatario del certificato verde era diverso da quello scritto sul documento. Scoperto, il 22enne ha ammesso di non essere vaccinato e di aver tentato di eludere i controlli procurandosi un green pass di un’altra persona per poter accedere all’ufficio e richiedere il passaporto.

Dopo gli accertamenti del caso, il giovane (M.F.P. le sue iniziali), volto già noto agli Agenti per i suoi precedenti di Polizia, è stato deferito penalmente all’Autorità Giudiziaria per “sostituzione di persona” e “false attestazioni o dichiarazioni a Pubblico Ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri”. È stato anche sanzionato per la violazione amministrativa dei protocolli Covid 19.