Notte di fuoco nel Salento, bruciano due auto e un furgone. Forse tutti dolosi

È stata una notte movimentata per i Vigili del Fuoco, ma anche per i Carabinieri che ora dovranno fare luce sugli incendi che hanno distrutto o danneggiato seriamente due auto e un furgone.

Il primo episodio è accaduto a Lecce, in via Astore dove era parcheggiata l’auto che è stata avvolta dalle fiamme. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 2.00, quando i “Caschi rossi” sono dovuti intervenire per domare il rogo che aveva avvolto una Audi A5.

Grazie alla tempestività, i danni sono stati in un certo senso “contenuti”. È stata danneggiata, infatti, solo la parte posteriore del veicolo e lievemente la parte anteriore di una Renault Megane, parteggiata accanto. Impossibile, almeno per il momento, stabilire le cause che hanno scatenato l’incendio, ma gli uomini in divisa propendono per la pista dolosa. Le indagini per cercare di ricostruire l’accaduto e trovare eventualmente gli autori del gesto sono affidate ai carabinieri della stazione di Santa Rosa.

Un’ora dopo, alle 3.00, i Vigili del Fuoco si sono dovuti spostare a Monteroni, dove era andato a fuoco un autocarro Iveco Daily parcheggiato in via Bengasi. Anche in questo caso non è possibile stabilire le cause del rogo, ma è probabile che l’origine dell’incendio scoppiato all’improvviso sia dolosa.

Terzo e ultimo episodio alle prime luci dell’alba, alle 5.00. A bruciare è una Daewoo Matiz, parcheggiata in via Vincenzo Cepolla a San Cesario. Le fiamme, divampate all’improvviso, sono state domate dai pompieri, ma ormai avevano completamente distrutto il mezzo. Dell’auto, infatti, è rimasto ben poco se non un ammasso di lamiere.

Anche in questi due casi sono intervenuti i carabinieri che ora stanno svolgendo gli approfondimenti di rito.