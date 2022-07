Novaglie, bimba di 5 anni colpita da fiammata in casa. Ricoverata d’urgenza per gravi ustioni

Doveva essere un sabato sera come tanti altri ma non lo è stato per una bambina piccola, investita dalle fiamme in casa a Novaglie, marina di Alessano. Secondo le prime informazioni, la piccola di cinque anni si trovava nel giardino della casa al mare di famiglia quando è stata presa dalle fiamme provenienti da un barbecue.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente. La piccola si trovava in casa insieme alla madre e al compagno quando è avvenuto l’incidente. Potrebbe essere stato un malfunzionamento del barbecue e provocare la fiammata ma solo ulteriori indagini potranno fare chiarezza.

Sul posto subito il 118 che ha portato la bambina presso l’ospedale di Tricase. Le condizioni della piccola sarebbero parse subito critiche, spingendo i medici a trasferirla al Policlinico di Bari. Infatti, la bambina avrebbe riportato ustioni gravi sulla metà del corpo.