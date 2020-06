Coronavirus, +5 in Puglia, ma nessuno in Salento. Due i decessi

Il capitolo Coronavirus in Puglia è alle battute finali come dimostrano i numeri contenuti nel bollettino epidemiologico della Regione. Dopo il caso registrato ieri in provincia di Foggia su poco più di 2mila test – un paziente proveniente dalla Toscana a cui è stato effettuato il tampone prima di un intervento già programmato (un caso, insomma, già noto alla task force) – nessuna novità degna di nota risalta nell’ultimo aggiornamento, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro.

Questo significa che il “peggio” è ormai passato, anche se non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia nonostante il numero degli attuali positivi sia in calo. 11 secondo il report della Asl, in provincia di Lecce che anche oggi si ferma a zero nuovi casi di coronavirus.

Nel report di oggi, infatti, non emerge nessun caso in Salento, mentre nel resto della Puglia la conta dei nuovi positivi si ferma a cinque: 3 in provincia di Foggia, uno nel capoluogo Bari e l’altro nel brindisino. Il tutto su 1.834 tamponi eseguiti.

Dopo lo 0 di ieri, poi, risale il numero dei decessi: due nelle ultime 24h (uno a Bari, l’altro a Foggia), per un totale complessivo pari a 540. I guariti, invece, sono 3.765, dei quali 38 nella giornata di oggi. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 220 (35 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi da Covid in Puglia, registrati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, è di 4.525 (su 160.662 test) così suddivisi a livello territoriale: