Stabili i numeri in Salento: 5 nuovi casi di Coronavirus, ma due decessi

È passato (quasi) un mese da quando il Governo ha chiuso l’Italia, un lockdown che durerà – stando all’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – fino al 13 aprile. In attesa di sapere cosa accadrà dopo pasquetta e, se i dati lo permetteranno, quando potrà cominciare la fase due dell’emergenza, pur continuano a rispettare la distanza di sicurezza e tutte quelle accortezze necessarie ad impedire nuovi ‘focolai’, si continua a guardare la curva disegnata dal numero dei contagi che sembra aver cominciato la sua discesa. Anche in Puglia, i numeri del bollettino epidemiologico fanno ‘ben sperare’, ma il virus non è ancora stato sconfitto ed è necessario non abbassare la guardia e restare ancora in casa.

Il Bollettino

Come si legge nel bollettino scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, su 1.344 test effettuati 120 sono risultati positivi al Covid19. Un leggero aumento rispetto all’aggiornamento di ieri, fermo a 70. I nuovi casi sono così suddivisi:

27 nella Provincia di Bari

35 nella Provincia Bat

17 nella Provincia di Foggia

9 nella Provincia di Taranto

22 nella Provincia di Brindisi

5 nella Provincia di Lecce

5 non la cui provincia di appartenenza non è attribuibile.

Per quanto riguarda la geografia dei contagi, due comuni hanno ‘cambiato colore’ rispetto ai giorni scorsi. Cannole, ad esempio, si è colorato di quel rosa che indica la presenza, nel paese, di un numero di casi di Coronavirus compreso da 6 a 10.

10 i decessi: 4 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 nella provincia di Bari, 1 nella provincia di Brindisi, 1 nella provincia Bat e 1 nella provincia di Taranto.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.634. Così divisi:

861 nella Provincia di Bari

212 nella Provincia di Bat

284 nella Provincia di Brindisi

652 nella Provincia di Foggia

389 nella Provincia di Lecce

201 nella Provincia di Taranto

25 attribuiti a residenti fuori regione

10 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 24.493 test. Sono 177 i pazienti guariti.