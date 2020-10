Salentini rispettosi delle regole anticontagio, controllate 44 attività e 314 persone. Zero sanzioni

Certo, fortunatamente non ci si trova di fronte ai numeri drammatici riscontrati in piena emergenza nei mesi che sono andati da febbraio a maggio, i ricoverati sono molto meno e così anche terapie intensive e morti, ma il nuovo picco di contagi registrati nell’ultima settimana, fanno sì che tutti si debba essere più prudenti e proprio per questo è stato licenziato un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che impone all’aperto l’uso della mascherina.

Ed è proprio per questo nuovo rafforzamento delle misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, che le Forze dell’Ordine, hanno reso necessario predisporre servizi mirati al contenimento del fenomeno, pertanto, il Questore di Lecce, Andrea Valentino, ha disposto una serie di servizi straordinari, nel capoluogo e in provincia, che vede coinvolti sinergicamente, in questa settimana nei giorni 7, 9 e 10, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Il dispositivo, in due giorni, ha fatto sì che in città ed in provincia si controllassero 314 persone e 44 attività commerciali.

Da segnalare che durante le verifiche è stata constatata una particolare sensibilità al fenomeno e, di conseguenza, anche l’osservanza delle norme anticovid sia da parte delle attività commerciali (bar, pub, ristoranti ecc.) che delle persone, dimostratesi tutte molto collaborative, ne consegue che non è stata comminata alcuna sanzione.

Considerato lo stato d’emergenza epidemiologica in atto, perdureranno le ispezioni volti a frenare o, comunque, ridurre il rischio di contagio dal virus.