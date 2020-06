Un mazzo di fiori per Luna, l’omaggio alla promessa della danza prima di Lecce-Milan

Manca davvero poco al fischio d’inizio. Alle 19.00, in un Via del Mare vuoto a causa delle rigide regole imposte per evitare la diffusione del Coronavirus, il Lecce di Mister Fabio Liverani incontrerà il Milan di Stefano Pioli, a caccia di punti importanti per avvicinarsi alla zona Europa. Prima della partita, attesa dagli amanti del calcio che hanno sentito la mancanza del ‘pallone’ nei mesi di stop, i giallorossi ricorderanno Luna Benedetto, la 15enne scomparsa in un terribile incidente stradale andato in scena all’incrocio tra viale Giovanni Paolo II e via Rapolla, in zona stadio. Una morte che ha toccato tutto il Salento che ha voluto abbracciare, anche solo con un pensiero, la famiglia della studentessa del Palmieri che sognava di diventare una ballerina, un futuro in punta di piedi interrotto bruscamente dallo scontro con una Megane.

È stata l’associazione «Pronto Soccorso dei Poveri» capitanata da Tommaso Prima a proporre all’Unione Sportiva Lecce di omaggiare la giovane promessa della danza prima di scendere in campo. Idea subito abbracciata dal presidente Saverio Sticchi Damiani. Così, il capitano dei giallorossi deporrà un mazzo di fiori sotto lo striscione con la foto di Luna, in uno stadio vuoto, ma affollato di tifosi che con il cuore e con la mente saranno lì.

Anche la curva Nord aveva ricordato la 15enne volata via in modo tragico. «Ciao Luna, la curva nord ti saluta» era stato scritto su uno striscione, poche ore prima del funerale celebrato in un Duomo di Lecce triste e silenzioso.