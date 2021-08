Piazzano ombrelloni e sdraio per occupare il posto in spiaggia, i Carabinieri “ripuliscono” tutto

L’estate è finita, almeno dal punto di vista meteorologico, visto che il primo settembre scatta l’autunno, ma le spiagge sono ancora affollate da salentini e turisti che hanno scelto questo periodo per trascorrere le vacanze in Salento. Non è ancora tempo di chiudere gli ombrelloni e darsi appuntamento al prossimo anno. Capita ancora, quindi, di arrivare in spiaggia e trovare già il posto occupato, non perché qualcuno è stato mattiniero, ma perché ha provveduto a piazzare qualcosa per assicurarsi un posto in prima fila, in riva al mare.

Una pratica antipatica, ma contrastata con tutti i mezzi come accaduto nel cuore della notte a Torre Lapillo e Scalo di Furno, dove gli uomini in divisa hanno liberato un tratto di 350 mq “invaso” da oggetti lasciati incustoditi da ignoti come segnaposto. Insomma, sono stati rimossi ben trentadue ombrelloni di vario colore e dimensioni e diverse sedie sdraio, utilizzate da ignoti.

Tutto finito sotto sequestro e custodito in attesa di essere distrutto. L’autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.