Omicidio di Daniele e Eleonora, ad Antonio De Marco il conto da pagare con la giustizia

Impossibile dimenticare quel 21 settembre, quando Daniele De Santis ed Eleonora Manta furono uccisi a coltellate «perché erano troppo felici», perché nella mente di Antonio De Marco, lo studente di scienze infermieristiche che ha spezzato i loro sogni, la morte dei fidanzati doveva servire a fargli trovare una ragazza. Una vita per una donna che lo avrebbe amato, come una sorta di ricompensa.

Lui era stato rifiutato, loro erano innamorati. Lui si sentiva solo e triste, loro erano andati a vivere nell’appartamento di via Montello , diventato la scena di un crimine. Un omicidio premeditato a lungo.

Legarli, torturarli, ammazzarli, ripulire, lasciare una scritta sul muro con il sangue delle vittime: era questo il piano che sarebbe dovuto durare un’ora e mezzo e architettato minuziosamente da chissà quanto tempo.

Nonostante avesse organizzato tutto, sono stati gli errori commessi a tradire lo studente. Alla fine ha confessato, è finito in cella, attende di conoscere quale sarà il conto che dovrà pagare con la giustizia, ma la pena non basterà a spiegare la crudeltà con cui ha tolto la vita a due ragazzi innamorati. Daniele e Eleonora hanno provato a difendersi, ma quando hanno visto che non c’era più nulla da fare hanno implorato il loro assassino di fermarsi. Non uno sconosciuto, ma un ‘volto amico’. “Ci stai ammazzando” hanno sentito chiaramente alcuni testimoni.