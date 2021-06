Omicidio dell’ex carabiniere Silvano Nestola, i fucili sequestrati alla coppia non sono stati usati dal killer

Nessuno dei fucili da caccia sequestrati alla coppia di San Donaci indagata per l’omicidio dell’ex carabiniere Silvano Nestola è stato utilizzato dal killer. È una delle prime indiscrezioni emerse nell’ambito della perizia balistica dei Ris di Roma che sta cercando di far luce sul misterioso fatto di sangue.

I Carabinieri, in questi giorni, hanno effettuato una comparazione tra le armi sequestrate e i quattro bossoli ritrovati sul luogo del delitto per verificare l’eventuale presenza di impronte papillari o tracce biologiche.

Come riportato in un precedente articolo, gli accertamenti per l’omicidio dell’ex carabiniere Silvano Nestola sono prossimi alla conclusione. I Ris di Roma hanno terminato gran parte delle investigazioni. Ora si attendono gli esiti della consulenza sulla presenza di eventuali tracce di polvere da sparo sui vestiti e sugli altri reperti sequestrati alla coppia. Non solo, anche sul furgone posto sottochiave. E sui cui, nei giorni scorsi scorsi, sono stati effettuati rilievi e misurazioni alla ricerca di tracce e indizi dell’omicidio.

L’inchiesta è coordinata dai pubblici ministeri Paola Guglielmi e Alberto Santacatterina. Il 70enne di San Donaci, Michele Aportone e la moglie Rossella Manieri, 62 anni, originaria di Copertino, sono indagati a piede libero per omicidio volontario.

Sono difesi dall’avvocato Francesca Conte. I familiari della vittima sono invece assistiti dagli avvocati Vincenzo Maggiulli ed Enrico Cimmino.

L’inchiesta

Silvano Nestola è stato colpito a morte il 3 maggio, intorno alle 22.00, con quattro fucilate a pochi passi dall’abitazione della sorella a Copertino. La Procura fin dall’inizio ha scandagliato la vita privata dell’ex carabiniere, alla ricerca di un movente del misterioso omicidio. Ed è emerso come in passato, Nestola avesse frequentato la figlia della coppia di San Donaci. Una relazione che non sarebbe stata accettata di buon grado in famiglia.