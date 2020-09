Fidanzati uccisi a coltellate, funerali separati per Daniele e Eleonora

Non più insieme, in un ultimo abbraccio, come inizialmente si era pensato, ma funerali separati per Daniele De Santis ed Eleonora Manta, i fidanzati uccisi a coltellate da un assassino che ha agito con ferocia e probabilmente anche con premeditazione, se è vero – come vorrebbero alcune indiscrezioni – che nel biglietto insanguinato trovato sulla scena del crimine aveva disegnato le strade da percorrere per evitare di essere immortalato dalle telecamere di sicurezza installate nel quartiere Rudiae. Una mappa per fuggire dall’abitazione al civico numero 2 di via Montello senza lasciare tracce.

L’ultimo saluto dell’arbitro, che vanta nel suo curriculum più di cento partite e un futuro tutto da scrivere, avverrà alle 12.00 nel Duomo di Lecce. I funerali saranno celebrati da monsignor Michele Seccia. Eleonora, la laurea in Giurisprudenza, un concorso vinto e un posto come funzionaria all’Inps di Brindisi, tornerà a casa, a Seclì, dove lo zio sacerdote officerà, alle 16.00 in piazza, la funzione. La Chiesa madre del piccolo centro salentino non era adatta ad ospitare tutte le persone che vorranno stringersi accanto alla famiglia della ragazza, alla mamma straziata dal dolore per aver perso l’unica figlia. “Mi hanno tolto tutto, non mi è rimasto più niente” avrebbe detto ad una vicina di casa.

La Procura, dopo l’autopsia del medico legale Roberto Vaglio, ha dato il nulla osta per restituire le salme alle famiglie. Le indagini, intanto, continuano senza sosta e nel silenzio, imposto per non commettere errori.