Omicidio Lecce, De Marco potrebbe rendere una nuova confessione. I legali: “I ricordi stanno migliorando”

Un nuovo incontro in carcere con i suoi legali per Antonio De Marco, lo studente che ha confessato l’omicidio di Eleonora Manta e Daniele De Santis. Nel corso dei precedenti colloqui era arrivato “l’invito” degli avvocati Andrea Starace e Giovanni Bellisario a sforzarsi di ricordare altri dettagli sul duplice delitto, per far luce sul movente ancora oscuro.

E in mattinata, al termine del nuovo incontro, secondo quanto riferiscono i legali, De Marco avrebbe acquisito una maggiore consapevolezza sul gesto commesso. Soprattutto i ricordi starebbero migliorando, anche grazie agli incontri del 21enne con gli psichiatri e gli psicologi del carcere di Borgo San Nicola. Alla luce di questi progressi, non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare una nuova confessione. Il ventunenne di Casarano, studente di scienze infermieristiche avrebbe dato già la propria disponibilità ad un eventuale nuovo interrogatorio.

Tale richiesta potrebbe avvenire prima che la difesa avanzi un’istanza di perizia psichiatrica, per far luce sui lati oscuri della personalità di De Marco. Rispetto al primo interrogatorio dinanzi al gip Michele Toriello, caratterizzato da una lunga serie di “non ricordo” e “non so”, il 21enne sarebbe in grado di fornire nuovi dettagli sull’omicidio.

Nella giornata di sabato, Antonio De Marco ha incontrato i genitori che lo hanno spronato a ricordare ed a fare chiarezza sui punti oscuri dell’omicidio della coppia. Il 21enne risponde, come riportato nel decreto di fermo della Procura, dei reati di duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dall’aver agito con crudeltà e porto abusivo d’arma bianca.