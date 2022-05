La storia di Lorena Cultraro: violentata, uccisa e gettata in un pozzo a 14 anni

La morte di Lorena Cultraro, studentessa di ragioneria di appena 14 anni, è stata decisa con un sms. È stato Domenico ad inviare a due amici Giuseppe e Alessandro – tutti minorenni – l’ordine di ammazzare la ragazzina di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per metterla a tacere. Per chiuderle la bocca, i tre ‘bravi ragazzi’ l’hanno massacrata di botte, violentata a turno, strangolata, e gettata in un pozzo con un grosso masso legato alla caviglia con una fune. Un ultimo tentativo di farla sparite, dopo aver provato a sbarazzarsi del corpo, bruciandolo. Un orrore. Per capire perché Lorena è stata condannata tocca fare un passo indietro.

La storia di Lorena

Lorena non era più una bambina e come accade spesso agli adolescenti voleva sembrare più grande di quanto non fosse. I suoi 14 anni le stavano stretti e in fondo c’era tutto un mondo da scoprire. Da qualche mese frequentava un ragazzo poco più grande di lei, Alessandro, 15 anni. Il ragazzo aveva due amici storici, Domenico – 17 anni, carrozziere – e Giuseppe – 16 anni – con cui condivide tutto. Anche Lorena, scambiata come una figurina per gioco. Tutto cambia quando la ragazza confida ai tre amici di essere incinta. «Uno di voi è il padre», dice.

Alessandro, Domenico e Giuseppe hanno tutti una fidanzata “ufficiale” e hanno paura di veder cambiare le loro vite per quello che, fino a quel giorno, era stato solo un passatempo. A risolvere la situazione ci pensa Domenico, via sms. Quel messaggio in cui ordina agli amici di organizzare una spedizione punitiva per dare una lezione alla ragazza.

Il piano

C’è un vecchio casolare abbandonato, in località Giummarra, nelle campagne di Niscemi, lontano da occhi indiscreti. Il 30 aprile scatta il piano. Uno dei tre, Giuseppe, va a prendere Lorena all’uscita di scuola. Raggiunto il luogo, le strappano i vestiti e la violentano, a turno. Fermarli è impossibile. Ci prova Lorena, ma non riesce a salvarsi.

Una volta finito, comincia la violenza. Calci, pugni, si sfogano a turno. Di nuovo. Sembrava tutto finito, ma non fu così. Lorena viene soffocata fino a quando il suo cuore non smette di battere. Non dirà più niente a nessuno, non gli rovinerà la vita. Ha avuto la lezione che meritava. Solo che ora bisogna decidere cosa fare di lei. Lo scopriranno i Vigili del Fuoco tredici giorni dopo la scomparsa della ragazzina, quando un contadino trova il cadavere in un pozzo con un masso legato alla caviglia con una fune per farlo affondare nell’acqua della cisterna.

La condanna

Arrivare ai tre non è stato difficile. A condurre a loro sono stati i tabulati telefonici. È stato Alessandro a crollare. «Ci ha detto che era incinta e voleva incolpare uno di noi», abbiamo perso la testa, confessa. Poi una richiesta: «Signor giudice, le ho detto tutto. Ora posso andare a casa?».

Il caso è chiuso, ma c’è un particolare che non quadra. Lorena non era incinta.

Nessuno di loro può essere condannato all’ergastolo, come chiedono a gran voce i genitori di Lorena. Alla fine sono stati condannati a 20 anni di carcere per omicidio premeditato e occultamento di cadavere.

Sembrava un capitolo chiuso, per quanto doloroso, ma cinque anni dopo, spunta una testimone. Una ragazza denuncia Domenico: “Lo ha fatto anche a me, quando avevo 16 anni, mi ha portato in un casolare e mi ha stuprato con altri tre ragazzi minorenni”. Perché non ha parlato prima? La risposta bisogna cercarla nella paura. Di non essere creduta. Di essere tacciata come una ‘facile’ come accaduto a Lorena.