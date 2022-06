Omicidio a Novoli. Uccide la moglie a coltellate, poi si toglie la vita

Si è tolto la vita dandosi fuoco Matteo Verdesca, il marito di Donatella Miccoli, uccisa a coltellate nella sua abitazione a Novoli, dopo un litigio. Nove anni di matrimonio alle spalle, dichiarazioni d’amore scambiate sui social, due figli – una bambina di 7 anni e un maschietto di due – e un terzo, un ragazzo di 18 anni, nato da una precedente relazione dell’uomo. Erano una coppia come tante, tra alti e bassi, e nulla lasciava immaginare quello che sarebbe accaduto tra le mura di casa, lontano dagli occhi dei piccoli, lasciati a casa dei nonni.

Qualcuno ha confidato che fosse un uomo geloso, a tratti morboso, ma quella vista ieri in piazza, vestita a festa in onore di San Luigi, sembrava una famiglia felice. Sembrava, perché qualcosa nel cuore della notte è scattato, una scintilla che ha alimentato un violento litigio. Ad un certo punto le parole non sono bastate più e il 38enne ha accoltellato la compagna di sempre, lasciandola senza vita nel letto.

Dopo l’omicidio, si è lasciato alle spalle l’abitazione in via Veglie, ha preso la macchina ed è fuggito via, ma il peso di quello che aveva fatto deve essere stato troppo duro da sopportare. Pare, secondo indiscrezioni, che Matteo abbia chiamato la mamma, in lacrime. «Ho fatto un casino» le avrebbe detto. Sono state le sue ultime parole. È stato ritrovato carbonizzato in auto alla periferia di Novoli, non lontano da casa. I carabinieri che stanno indagando temevano che il 38enne si potesse essere suicidato. I militari hanno ritrovato l’utilitaria completamente distrutta dalle fiamme.

Poche ore prima della tragedia, Donatella aveva postato una storia su Instagram insieme a Matteo. Uno scatto, in cui appaiono sorridenti, accompagnato dalle parole della canzona di Anto Paga “La parte più bella di me”. “E insieme siamo la fine del mondo/E vorrei svegliarmi con il tuo profumo/Ogni canzone mi parla di te” si legge.