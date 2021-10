44enne uccisa a coltellate in un bar nel torinese. La vittima è di origini salentine

È di origini salentine, la 44enne accoltellata in un bar a Luserna San Giovanni, piccolo comune in provincia di Torino, mentre era in compagnia di due amiche.

E per il presunto assassino di Carmen De Giorgi, 44enne originaria di Galatina, ma da qualche anno residente a Torino, è scattato l’arresto. Hounaifi Mehdi, 34enne di origini marocchine è finito in carcere con l’accusa di omicidio. Quando sono intervenuti i carabinieri di Pinarolo, l’uomo aveva ancora con sè un coltello da cucina, usato come arma.

In base alla ricostruzione degli inquirenti, Hounaifi Mehdi, intorno all’1:30 della nottata appena trascorso, sarebbe entrato nel bar di Luserna San Giovanni e si sarebbe avvicinato a Carmen e alle sue due amiche, che erano sedute ad un tavolo. Di fronte agli atteggiamenti molesti dell’uomo, le tre donne, avrebbero deciso a quel punto di abbandonare il bar.

Quando Carmen De Giorgi si è alzata in piedi, il 34enne, l’ha colpita più volte alla schiena con un coltello. Per la 44enne di origini salentine non c’è stato nulla da fare ed è morta poco dopo.