Furto aggravato e guida in stato di ebbrezza, scattano le denunce dei Carabinieri nell’Operazione “All Night Long”

I Carabinieri della Compagnia di Gallipoli; i colleghi della Compagnia Intervento Operativo di Vibo Valentia e il 14° Battaglione Calabria e i militari del Comando Provinciale di Lecce, nella nottata appena trascorsa, hanno dato vita a un servizio coordinato di controllo del territorio gallipolino allo scopo di reprimere i reati di ogni genere.

Nel corso dell’operazione, denominata “All Night Long”, gli uomini della “Benemerita”, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato un tunisino 26enne, ritenuto responsabile della sottrazione di una borsetta commesso in Corso Galilei, nella “Città Bella”.

Sempre nel corso delle verifiche, un 23enne, un 22enne e un 38enne che, alla guida di autovetture nella città di Gallipoli, sono stati sottoposti a un controllo con l’etilometro, che ha riscontrato un tasso alcolemico maggiore di quello consentito. Per questi motivi sono stati denunciati in stato di libertà ed è stata loro ritirata la patente di guida.

Inoltre, sono state segnalate alla Prefettura 16 persone per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli, infine, in 125 sono stati i mezzi fermati; identificate 216 persone ed elevate 65 sanzioni per violazione del Codice della Strada.