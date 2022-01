Traffico di migranti, 22 arresti all’alba. L’operazione della Guardia di Finanza

Associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti aggravato dalla transnazionalità è questo il capo di accusa in capo a 22 persone colpite in queste ore da un’ordinanza di custodia cautelare.

Il provvedimento è in corso di esecuzione a opera dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce e del Servizio Centrale investigativo Criminalità Organizzata di Roma, in collaborazione con la Polizia greca e albanese, il tutto sotto la direzione della Procura della Repubblica di Lecce, con il coordinamento di Eurojust, Europol, S.C.I.P. e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

I dettagli verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa presso la sede del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle leccesi, in Piazzetta dei Peruzzi.