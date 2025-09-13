Operazione nazionale della Polizia di Stato contro il crimine giovanile, arresti e denunce anche nel Salento

La Polizia di Stato, con l’impegno degli agenti delle Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, nelle scorse giornate ha concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria in numerose province italiane, nei confronti di giovani dediti principalmente, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi, oltre che responsabili di comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio.

Le condotte prevalenti sono riconducibili ai reati di tentato omicidio, lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione e porto illegale di armi e strumenti atti ad offendere, nonché all’utilizzo distorto dei social network e ai cosiddetti reati d’odio. Alcuni giovani coinvolti appartengono, inoltre, a gruppi riconducibili ai cosiddetti “maranza”.

Per quanto concerne la provincia di Lecce, l’attività degli investigatori, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione crimine e di altri uffici della Questura, ha consentito di controllare, soprattutto in aree di spaccio e strade, locali e stabilimenti balneari della “movida”, circa 672 persone, di cui 62 minorenni.

In tale contesto operativo: sono state arrestate tre persone maggiorenni e un minore per reati in materia di sostanze stupefacenti; denunciati in stato di libertà 21 maggiorenni e un minore per reati in materia di reati contro la persona, contro il patrimonio, stupefacenti e porto di strumenti atti ad offendere; controllati 8 esercizi commerciali e diversi luoghi di aggregazione come piazze, giardini pubblici, aree limitrofe alle stazioni ferroviarie, sale giochi e scommesse, centri commerciali ed esercizi commerciali, stabilimenti balneari; controllati 561 veicoli; sequestrati 75 gr. di cocaina, 135 gr di cannabinoidi e diversi bilancini di precisione; sequestrati 5 coltelli ed altri strumenti idonei alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio e infine recuperati numerosi oggetti provento di furto, tra cui alcune collanine d’oro, ed un orologio rubato;