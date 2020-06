Operazione “Pianeta Italia”: oltre a De Gregorio, finisce in carcere ex militare neretino

C’è anche un ex militare salentino, tra i nove arrestati dell’operazione “Pianeta Italia”, per la quale è finito in carcere, l’ex senatore Sergio De Gregorio.

Antonio Fracella, 42enne di Nardò ex dipendente della Marina militare italiana, presso il Battaglione San Marco è finito dietro le sbarre, a seguito dell’operazione investigativa condotta dagli uomini della Squadra mobile di Roma, insieme ad altre 4 persone (tra cui De Gregorio).

Le indagini hanno preso il via dalla denuncia del titolare di un bar di via Chiana a Roma, che ha riferito di aver subito una richiesta estorsiva di denaro per 80mila euro e minacce di far apporre i sigilli al locale.

Le investigazioni hanno permesso di risalire anche al militare salentino Antonio Fracella. Secondo la Procura, il 42enne si sarebbe presentato, presso l’“Enjoy” di via Chiana, per mettere in atto l’estorsione.

E i proventi, ritengono gli inquirenti, sarebbero poi stati reinvestiti in varie società, tra cui Pianeta Italia, riconducibili all’ex senatore Sergio De Gregorio.

Quest’ultimo è conosciuto nel panorama politico italiano per due controversi episodi. De Gregorio avrebbe contribuito alla caduta del Governo Prodi nel gennaio 2008 e sarebbe passato tra le file della coalizione guidata da Silvio Berlusconi.

Nell’ambito dell’operazione “Pianeta Italia” che si è avvalsa di intercettazioni telefoniche ed ambientali, i militari hanno eseguito un maxi sequestro per circa 470 mila euro, riguardante 5 società.

I nove arrestati (cinque in carcere e quattro ai domiciliari) rispondono a vario titolo di estorsione e riciclaggio.