Colpo al clan dell’ex boss della Banda della Magliana, l’operazione tocca anche Lecce

Ruota intorno al nome di Salvatore Nicitra, ex boss della Banda della Magliana e considerato il re di Roma Nord, l’operazione dei carabinieri del Comando Provinciale della capitale che, dalle prime luci dell’alba, hanno bussando alla porta di 38 persone colpevoli, a vario titolo, di far parte di un’associazione a delinquere che, con modalità mafiose, ha assunto il controllo del gioco d’azzardo (slot machine, videolottery, giochi e scommesse on line).

Secondo le indagini, l’ex compagno di Franco Giuseppucci ed Enrico De Pedis (Renatino) ha messo su un impero, forte del suo carisma criminale. Lo dimostra anche il valore dei sequestri, tra beni mobili e immobili, valutato complessivamente intorno ai 15 milioni di euro.

Non c’è solo Roma. Gli uomini in divisa, per eseguire l’ordinanza emessa dal gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica si sono mossi anche a Viterbo, Terni, Padova, Lecce, nonché in Spagna e in Austria.

Chi è Salvatore Nicitra

Nato in provincia di Agrigento, il quinto re di Roma della malavita organizzata comincia la sua carriera criminale fra le fila della Banda della Magliana. Significativo è il ritratto che ne fa il giudice istruttore Otello Lupacchini nell’ordinanza-sentenza contro la bandaccia: “Salvatore Nicitra, siciliano, con trascorsi di rapinatore, già amico di Franco Giuseppucci e referente di Enrico De Pedis per la commercializzazione della droga nella zona di Pimavalle, il quale per la sua capacità di gestire il gioco, venne anche lui arruolato nella banda per conduzione di circoli privati. Quest’ultimo, tra l’altro disponeva già una propria batteria, in conflitto con Bebo Belardinelli, operante anch’egli a Primavalle e a sua volta nemico di Danilo Abbruciati”.

A suon di affari sporchi e di esecuzioni si era conquistato il titolo di re dei videopoker. Casalotti, Primavalle, Montespaccato, Cassia, Monte Mario, Aurelio erano il suo regno. La sua corsa è finita nel giugno 2018, quando i carabinieri lo hanno arrestato nel corso dell’indagine Hampa, quella in cui finì in manette anche “Totò u curtu”, Franco Gambacurta. Ora si trova in Carcere, lui che per anni ha evitato condanne per traffico di armi, rapina e omicidio appellandosi ad un presunto «vizio totale di mente».

Risolti cinque cold-case

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno consentito anche di far luce su cinque cold case avvenuti nel quartiere romano di Primavalle alla fine degli anni ’80 e uno all’interno dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa. Si tratta degli omicidi di Giampiero Caddeo, Paolino Angeli, Roberto Belardinelli e Valentino Belardinelli e del tentato omicidio di Franco Martinelli.

Tanti ancora i misteri irrisolti. Come quando nel giugno del 1993 scompaiono il fratello Francesco e il figlio Domenico di 11 anni.