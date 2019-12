Traffico di migranti tra Salento e Grecia, sgominate due cellule criminali. 13 arresti all’alba

Dalle prime luci dell’alba oltre 100 finanzieri del Comando Provinciale di Lecce e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma della Guardia di Finanza (S.C.I.C.O.), in sinergia con la Polizia e la Guardia Costiera greche, oltre al personale Europol – European Migrant Smuggling Centre (EMSC), coordinati da Eurojust (Paesi Bassi), dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalla Direzione Distrettuale Antimafia salentina, sono stati impegnati in una vasta operazione contro il traffico di migranti nel Salento e in Grecia, denominata operazione “Sestante”.

Nello specifico i militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare (richiesta dai magistrati della D.D.A. e emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Lecce e in seguito ad altrettanti provvedimenti restrittivi emessi dalla Procura presso il Tribunale di Atene), a carico di 13 persone, 7 in Italia e 6 in Grecia.

Le indagini, condotte dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce con il supporto dello S.C.I.C.O., durate un anno, hanno dimostrato l’esistenza di due cellule criminali specializzate nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, una italiana e una greca in costante e diretto collegamento tra loro che hanno permesso l’arrivo in Italia di centinaia di migranti negli ultimi mesi pagando la cifra di almeno 6 mila euro a persona.

Si tratta dei cosiddetti “sbarchi fantasma” a cui le Fiamme Gialle di Lecce hanno attribuito un’identità precisa, ricostruendo minuziosamente ogni passaggio della “merce” tra trafficanti, scafisti e reclutatori.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di un incontro con la stampa che si terrà alle ore 10:15 presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, alla presenza anche del Procuratore della Repubblica di Lecce, Leonardo Leone de Castris.

L’incontro si svolgerà in contemporanea ed in collegamento video con la sede di Eurojust in Olanda cui parteciperanno anche i vertici di Europol.