Operazione Tornado, interrogato il Sindaco di Scorrano: “Piena fiducia nella magistratura”

È accusato di concorso esterno in associazione mafiosa il sindaco di Scorrano, Guido Nicola Stefanelli, coinvolto nell’operazione «Tornado» che ha fatto luce su un’organizzazione criminale guidata da «Padreterno» e i suoi ragazzi.

C’è anche il suo nome nell’ordinanza di oltre 150 pagine a firma del Gip Sergio Tosi, in cui si cerca di ricostruire gli affari del clan che non voleva avere rivali nel controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti e il presunto legame dell’associazione con la politica locale. Come ricostruito dai Carabinieri – grazie alle intercettazioni telefoniche e ambientali – Stefanelli, in cambio di una mano alle elezioni alle quali era interessato, avrebbe fatto alcune ‘promesse’ al clan, tra cui la gestione del parco comunale ‘La Favorita’ con annesso chiosco bar e dei parcheggi a pagamento.

Questa mattina, il primo cittadino – accompagnato dai suoi avvocati Alfonso Parente Stefanizzi e Luigi Corvaglia – è stato ascoltato dai pubblici ministeri Maria Vallefuoco e Guglielmo Cataldi. Un interrogatorio durato circa un’ora e mezza, nel corso del quale il Sindaco ha risposto alle domande dei giudici per chiarire la propria posizione.

Stefanelli, a margine dell’interrogatorio sul cui contenuto vige il massimo riserbo, ha sostenuto di avere “piena fiducia nella magistratura“.

Sull’ipotesi di dimissioni, invece, il Sindaco resta cauto: “sono valutazioni che faremo nelle prossime ore”.

L’ipotesi scioglimento del Comune di Scorrano

Nei prossimi giorni, il prefetto Maria Teresa Cucinotta dovrebbe nominare i funzionari della commissione d’indagine, che avrà i poteri di accesso agli atti dell’inchiesta e dell’ente. Nei mesi successivi, quest’ultima relazionerà al prefetto sugli esiti degli accertamenti.