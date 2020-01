Opere realizzate senza permesso? Impresa edile di Gallipoli nei guai

In zona vigeva un vincolo paesaggistico ed idrogeologico, ma una ditta gallipolina non avrebbe eseguito le opere nel rispetto della legge. Così il personale della stazione Carabinieri Forestale di Gallipoli, coadiuvati da personale dell’UTC, ha deferito in stato di libertà tre soggetti.

Si tratta della proprietaria, del direttore dei lavori ed dell’amministratore della ditta esecutrice dei lavori, tutti ritenuti responsabili dei reati di realizzazioni di opere edilizie svolte in assenza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica, su un area sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico.

A seguito del controllo, la porzione del terreno e le opere realizzate sono state sottoposte a sequestro preventivo.