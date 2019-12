Galatina, paura a mezzanotte. Esplode ordigno in via Modena e distrugge un portone e alcune finestre

L’esplosione che si è udita intorno a mezzanotte non ha lasciato alcun dubbio anche a chi era lontano da Via Modena a Galatina. Si trattava certamente di un ordigno. E infatti poliziotti e vigili del fuoco accorsi sul posto hanno constatato che proprio un ordigno di fattura artigianale era esploso in quella strada che incrocia Via Pantelleria distruggendo il portone di un’abitazione e le finestre delle abitazioni vicine. Fortunatamente non c’è stato alcun ferito.

Sul luogo, come detto, pochi istanti dopo l’esplosione si sono recati immediatamente gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato i rilievi del caso. Va ricordato che nella notte del 20 dicembre proprio in Via Pantelleria (sempre nell’angolo che incrocia via Modena) una Hyundai prese fuoco. Il rogo in quel caso fu domato dai pompieri del distaccamento di Maglie, e anche lì si recò subito sul posto la Polizia.

Saranno le indagini di queste ore a stabilire se ci siano collegamenti con quell’episodio di qualche giorno fa, al fine di ricostruire lo scenario in cui si stanno verificando questi eventi che destano preoccupazione tra i cittadini. Capire chi e perché in pochi giorni ha minacciato così gravemente qualcuno al punto di incendiargli l’autovettura e fargli esplodere il portone di casa rischiando di ferire altre persone sarà l’oggetto dell’investigazione delle Forze dell’Ordine che non si esclude possano dare risposte più precise nelle prossime ore avvalendosi anche dei filmati di videosorveglianza di abitazioni private e attività commerciali ubicate nei pressi dello scoppio dell’ordigno.