Emergenza neve: scuole di Lecce chiuse il 7 gennaio, ma è una fake-news

«Condizioni metereologiche avverse. Ordinanza di chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado». È questo l’oggetto del provvedimento di chiusura delle scuole voluta dal Comune di Lecce per lunedì, 7 gennaio. Peccato che si tratti di una fake-news, di una notizia falsa che, in men che non si dica, ha fatto il giro tra gli studenti allettati dall’idea di prolungare le vacanze natalizie ancora per qualche giorno.

A smentirla, in moto categorico, è un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune.

«Circola nei gruppi WhatsApp di alcuni istituti scolastici superiori una falsa ordinanza di chiusura delle scuole per il 7 gennaio. Si tratta dell’opera di qualche “burlone” a cui è bene ricordare che falsificare atti della pubblica amministrazione e firme di pubblici ufficiali costituisce un reato», si legge.

Del resto, non ci sono possibilità che il capoluogo barocco resti imbiancato a lungo. Secondo le previsioni, infatti, già dal giorno della befana le condizioni metereologiche miglioreranno e anche le temperature, particolarmente rigide in questi giorni, torneranno ad aumentare.

Gli studenti, quindi, dovranno mettersi l’anima in pace e tornare sui banchi. Per il momento si possono godere lo spettacolo che la città imbiancata sta offrendo.