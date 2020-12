18 casi sospetti di covid nell’ufficio Gip, avvocati chiedono rinvio delle udienze e sanificazione del Tribunale

L’Ordine degli avvocati chiede il rinvio di tutte le udienze penali fissate in settimana, fino al tracciamento definitivo degli eventuali casi di contagio.

È la delibera del Consiglio dell’Ordine riunitosi ieri sera in seduta straordinaria. Un’istanza avanzata ai Capi degli uffici Giudiziari e a tutti i Magistrati della Corte di Appello e del Tribunale di Lecce, dopo avere appreso dell’esistenza di un numero significativo di persone in servizio positive a uno screening effettuato per il tramite di tamponi antigenici, presso la sezione Gip/Gup del Tribunale di Lecce. Come riferito in un altro articolo, ieri mattina, ben 18 tamponi su 22 sono, difatti, risultati debolmente positivi, con una carica virale molto bassa. Naturalmente si è in attesa dei riscontri clinici e della verifica dei tamponi effettuati in data odierna, nonché del completamento del tracciamento di altre eventuali positività. Oggi, verranno infatti eseguiti i test rapidi per gli altri dipendenti dell’ufficio gip.

La delibera del Consiglio dell’Ordine è maturata sulla scorta di alcune considerazioni. L’ufficio gip, infatti, è soggetto ad accessi di numerosi avvocati, magistrati e personale di Cancelleria. E tale situazione crea un potenziale grave pericolo alla salute e all’incolumità pubblica di tutti gli operatori.

Gli avvocati nella delibera di ieri sera, chiedono anche la sanificazione dell’intero palazzo di Viale Michele De Pietro; Il rigoroso rispetto delle normative sanitarie (es. distanziamento sociale, utilizzo dei Dpi, ecc.); la puntuale applicazione dei protocolli di udienza con riferimento al numero dei processi da celebrare nelle fasce orarie stabilite, alla presenza in aula di un numero di persone non superiore a quanto previsto dalla capienza delle stesse; al rispetto degli orari di inizio e fine delle attività di udienza.

Intanto c’è stato un fitto dialogo tra il Presidente del Tribunale di Lecce, Roberto Tanisi, il Dirigente Amministrativo Alessandra Scrimitore e il coordinatore del l’ufficio Gip/Gup, Cinzia Vergine, ed in attesa dell’esito dei test molecolari, è stato deciso di prolungare la chiusura al pubblico, già disposta nella giornata di venerdì dopo la positività di una dipendente di un ufficio, che ha poi reso necessario effettuare i test rapidi per tutto il personale. E ridurre al minimo l’attività giudiziaria relativa all’ufficio gip, consentendo solo le celebrazioni delle udienze di convalida degli arresti “da remoto”.