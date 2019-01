Dalla rapina alla droga: eseguiti svariati ordini di carcerazione

Giornata movimentata quella di ieri per i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, i quali sono stati impegnati anche per dare esecuzione a più di qualche ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce.

A finire in una cella del carcere di “Borgo San Nicola” di Lecce è stato Stefano Garofalo, 31 anni, nato a Friburgo (Svizzera), ma residente a Carmiano. Il provvedimento scaturisce da una pena residua di mesi 4 per spaccio di sostanza stupefacente commesso a Carmiano nel 2013.

Ai domiciliari, invece, in due. Il primo è Dario De Giuseppe, classe 1975, nato a Minervino di Lecce. L’ottemperanza esecutiva nasce dalla necessità per l’uomo di dover scontare pene residue complessive di 1 anno, mesi 5 e giorni 12 di reclusione per reati in materia di stupefacenti e rapina aggravata in concorso, commessi tra il 2011 e il 2014 a Mivervino e Giuggianello.

Stessa sorte, infine, per Marco Carrozzo, cl. ’89, nato e residente a Nardò. E’ stato catturato poiché sottoposto al regime cautelare detentivo in casa per il reato di atti persecutori e lesioni personali commesso dall’aprile scorso nei confronti della ex compagna.