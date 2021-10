Otranto, restano incagliati con la barca sullo scoglio: la Guardia Costiera li aiuta e scongiura il peggio

Restano incagliati con la barca sullo scoglio “La Punta”, non lontano dal fondale bianco del Porto di Otranto. E non potendo più far nulla, hanno chiesto aiuto alla Guardia Costiera idruntina. L’orologio aveva da poco segnato le 20.00, quando una chiamata improvvisa ha fatto scattare il sistema S.A.R. (Search and Rescue). Il racconto dei malcapitati, durante la telefonata, aveva riassunto quanto accaduto: l’imbarcazione, per causa ancora tutte da capire, si era incagliata.

Le condizioni del mare fortunatamente non erano critiche, ma la risacca causata dai venti provenienti dai settori settentrionali stava mettendo a serio rischio l’incolumità delle persone a bordo. Così, è stato necessario l’intervento degli uomini della Capitaneria di Porto, operato sia via mare che via terra. Dopo aver valutato attentamente tutte le possibilità, gli uomini in divisa hanno optato per il recupero via terra dei tre, tra i 70 e gli 80 anni, che sono giunti in sicurezza a riva senza alcuna lesione, nonostante il buio e la difficoltà causata dalla conformazione della scogliera.

Scongiurato il peggio, il proprietario dell’imbarcazione veniva diffidato a porre in essere ogni misura idonea a prevenire qualsiasi inquinamento. A tal fine, il recupero della barca avveniva con i favori delle prime luci dell’alba, ciò per garantire la massima sicurezza delle operazioni: tali attività si concludevano alle ore 11.00 circa della mattinata, senza alcun danno per l’ambiente marino e costiero.