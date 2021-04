“Avvistato un animale di grossa taglia a Galatone”. E il pensiero va subito alla pantera nera

Nessuno ha parlato di pantera nera, ma in un momento in cui le segnalazioni (più o meno attendibili) hanno alimentato la curiosità e il mistero è inevitabile che non si parli e si pensi ad altro. Anche l’ultimo avvistamento di un “animale di grossa taglia” a Galatone, in una zona di campagna nota come località Piru ti l’Acchiatura ha alimentato la discussione sui social tra chi è convinto che si tratti del felino avvistato per la prima volta a San Severo, nel foggiano e chi mette in dubbio che si possa trattare realmente di una pantera scappata, si racconta, da un’abitazione privata o dalla villa di un boss.

I fatti sono questi. Tutto è cominciato da una comunicazione apparsa ieri sera sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Galatone in cui, come è giusto che sia, si raccomanda ai cittadini di fare attenzione. «Si comunica che nel tardo pomeriggio – si legge – è pervenuta alla stazione carabinieri e al comando di polizia locale una segnalazione, da parte di un cittadino, relativa alla riferita presenza, in Località Piru ti l’Acchiatura, di un animale di grossa taglia, del quale si pubblica la relativa foto. Si raccomanda pertanto la massima prudenza, in particolare per coloro che dovessero transitare o vivere in detta località. Vi terremo aggiornati».

Nessun riferimento alla pantera notata in più località della Puglia, ma nonostante le parole caute il messaggio è diventato subito virale anche per la curiosità che suscita l’argomento. Scorrendo i commenti, è possibile leggere anche un post del primo cittadino, Flavio Filoni che ha precisato che si tratta di una “informazione dovuta” dopo il sopralluogo dei Carabinieri che, probabilmente, gli hanno chiesto di informare la cittadinanza.

Ma un conto sono le segnalazioni, che non vengono mai lasciate al caso, ma sono verificate con cura dalle autorità competenti. Un conto sono i risconti. E di tracce del passaggio di una pantera, almeno nel Salento, al momento non sono state trovate. E allora è bene mantenere la guardia alta, in attesa di risolvere il mistero che sta durando ormai da più di un anno.