La pantera nera avvistata ad Andrano, ma il video virale su whatsapp è una fake-news

Le segnalazioni sono state tante in quest’ultimo anno, ma della pantera nera che si aggira in Puglia per ora non c’è traccia. Gli smartphone sempre a portata di mano hanno permesso di documentare la presenza di un grosso felino in provincia di Bari e trovarlo è ormai una corsa contro il tempo come ha spiegato una Guardia zoofila. Ma non chiamatela «caccia». «La ricerca è per la sua tutela – ha precisato – dobbiamo arrivare prima che possa rintracciarla qualcuno con cattive intenzioni, ad esempio un bracconiere».

L’ultima testimonianza, ritenuta attendibile, è di una persona che avrebbe notato l’animale nelle campagne tra Giovinazzo e Bitonto. Chi l’ha incrociato sul suo cammino giura di averlo visto riposare sul tetto di una pajara, in una località nota come ‘Bile’, dove stava raccogliendo asparagi. Non è riuscito a scattare una foto perché aveva lasciato il cellulare in macchina, è andato a prenderlo, ma quando è tornato il felino era sparito.

Non ha alcun fondamento, invece, il video che sta circolando in queste ore su whatsapp. «La pantera ha raggiunto il Salento», «È stata vista ad Andrano» si legge nei messaggi diventati virali. Ma il link che accompagna le segnalazioni è un falso. O meglio è vero, verissimo ma non riguarda il Salento. È di un episodio accaduto in India come si legge sulla pagina Facebook della Protezione Civile Salentina che ha voluto invitare tutti a rompere la catena.

«Sta girando un video su whatsapp alimentando sempre più la psicosi generale per l’avvistamento di una pantera ad Andrano ma è un video dell’India. Ricordiamo che il procurato allarme è punito penalmente. Se ricevete questo video non lo condividete. Eviterete di essere complici del fake».

Anche gli avvistamenti a Brindisi sono stati ritenuti inverosimili. Solitamente ogni segnalazione viene verificata con scrupolo, ma non sono stati trovati riscontri.