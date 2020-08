Realizzato parcheggio abusivo in Località Punta Prosciutto, nei guai cinque persone

In seguito a un sopralluogo in Località Punta Prosciutto, svolto dal personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Torre Cesarea, insieme agli agenti della Polizia Locale di Porto Cesareo, nella località rivierasca si è provveduto a controllare alcuni terreni dove insisteva un’attività abusiva di parcheggio non autorizzato.

All’interno dei terreni, era stata posta in essere l’attività abusiva di parcheggio da parte di un 70enne di San Donaci e nel momento della verifica erano presenti in zona 75 autoveicoli.

La sosta dei mezzi è avvenuta in un’area altamente sensibile dal punto di vista ambientale ricadente nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale in terreni costieri, cordoni dunali, boschi, siti di rilevanza naturalistici, parchi e riserve.

L’attività posta in essere nel corso degli anni ha procurato una progressiva modifica della vegetazione con sbancamento del cordone dunale e un progressivo disboscamento eliminando nel tempo formazioni di dune costiere.

I terreni si estendono per una superficie di 3.000 metri quadrati e in seguito alle verifiche sono state deferite all’Autorità Giudiziaria cinque persone, per diverse violazioni.