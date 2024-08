Emergenza gas a Torre Suda, evacuazioni e bonifica per una perdita di Gpl

Un allarme per una grave perdita di gas ha tenuto con il fiato sospeso i residenti di Racale, in località Torre Suda. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18, i Vigili del Fuoco sono intervenuti d’urgenza presso un deposito di Gpl fuori terra per uso domestico, a seguito di una segnalazione di una consistente fuoriuscita di gas.

Vista la pericolosità della situazione, determinata dalla quantità di gas fuoriuscito e dalla capienza del serbatoio, i Caschi Rossi hanno immediatamente disposto l’evacuazione delle abitazioni limitrofe e di due esercizi commerciali presenti nelle vicinanze. Tale decisione è stata presa in via precauzionale per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Considerata l’impossibilità di recuperare il Gpl, le delicate operazioni di bonifica del sito hanno richiesto diverse ore. I tecnici specializzati della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con attrezzature specifiche, hanno proceduto allo svuotamento del serbatoio mediante la tecnica della “candela”. Nel frattempo, una squadra locale ha monitorato costantemente l’ambiente circostante utilizzando apposite strumentazioni per rilevare eventuali concentrazioni di gas.