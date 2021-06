Colto da malore mentre si trova su un peschereccio, la Guardia Costiera lo trae in salvo

Si trovava a bordo di un natante, quando ha avvertito un dolore al petto, immediatamente, quindi, è stato lanciato l’allarme e sono giunti i soccorsi che lo hanno riportato in porto e affidato alle cure dei sanitari del 118.

Nella mattinata di oggi la Guardia Costiera di Santa Maria di Leuca ha soccorso un marittimo a bordo di un peschereccio che era stato colto da un improvviso malore a 7 miglia dal porto.

Nello specifico, alle 09.30, a seguito a una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli, da parte del Comandante di un peschereccio intento a svolgere attività di pesca.

I militari sono venuti a conoscenza del fatto che un marittimo presente a bordo accusava forti dolori al cuore. Ricevuta la chiamata, sono stati immediatamente attivati i soccorsi e la motovedetta SAR CP886, unità abilitata alla ricerca e soccorso in mare, dal porto di Leuca faceva rotta verso l’imbarcazione per svolgere il trasbordo in sicurezza dell’uomo.

Per ottimizzare i tempi utili per l’intervento, sono state richieste al Centro Internazionale Radio Medico (pre-allertato su indicazione della Sala Operativa, dal Comando di bordo della CP886) le prime informazioni sugli eventuali interventi di primo soccorso e le cautele da adottare, in attesa dell’arrivo in porto.

Contestualmente è stato allertato il servizio 118 al fine di prestare le prime cure del caso e il trasporto presso nosocomio di Tricase. Alle ore 10 circa la motovedetta è giunta presso la banchina di Leuca e il pescatore è stato affidato al personale sanitario.