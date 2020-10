Coronavirus, ancora tanti casi in Puglia: 257 positivi scoperti in 24 ore. 8 in provincia di Lecce

La Puglia non ha mai contato così tanti casi di Coronavirus in un giorno, nemmeno nel momento più duro dell’emergenza sanitaria tutt’altro che passata. Nonostante i numeri siano altissimi – il bollettino di ieri segnava 310 casi, un picco nella regione – ci sono molte differenze rispetto al periodo di lockdown, dai tamponi effettuati (mai così tanti) alla fotografia dei positivi, quasi tutti asintomatici. Pochi i ricoveri (334, il 7,4%), pochi i posti letto occupati in terapia intensiva (0,5%).

Questo non deve giustificare ad abbassare la guardia, anzi. È il momento giusto per frenare la diffusione del virus, prima del picco influenzale che potrebbe mettere a dura prova il sistema sanitario. La situazione, per ora, è sotto controllo ma preoccupano i focolai scoppiati in ambito intrafamiliare, assistenziale e scolastico. L’ultimo caso che ha fatto lievitare la conta dei contagi è la casa di cura di Alberobello dove, fino a ieri, erano stati trovati 71 positivi: quasi tutti gli anziani ospiti della struttura (59 su 62) e 12 dipendenti su 22.

Nell’ultimo aggiornamento del bollettino epidemiologico, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro, la conta dei nuovi casi scoperti in 24 ore si è fermata a 257.

Su 5346 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 257 casi positivi: 144 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 25 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Sono stati registrati 7 decessi: 4 in provincia di Bari e 3 in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 473161 test. 5387 sono i pazienti guariti. 4409 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 10.421, così suddivisi: