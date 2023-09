Esercizio commerciale ritrovo di persone pericolose, il Questore dispone la chiusura

Il posto era divenuto un ritrovo per ‘persone poco raccomandabili’ e così, al termine delle verifiche è scatta la chiusura per dieci giorni.

Nella giornata di ieri, giovedì 31 agosto 2023, gli agenti della Divisione Pas (Polizia Amministrativa e Sociale), hanno notificato al titolare di un esercizio di vicinato, in Via Marinosci a Lecce, il provvedimento emesso dal Questore del capoluogo Vincenzo Massimo Modeo, ai sensi dell’art. 100 del Tulps (Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza), di sospensione della licenza per 10 giorni.

La misura si è resa necessaria a seguito di numerosi controlli svolti dai poliziotti della Squadra Volante, che hanno evidenziato come il locale, fosse di fatto un luogo dove si riuniscono, in maniera assidua, persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le verifiche, effettuate già a partire dal mese di gennaio, sono partite anche a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei residenti, che lamentavano una situazione di degrado delle condizioni di vivibilità della zona, divenute critiche e non tollerabili attesa la continua e perdurare frequentazione da parte di soggetti pericolosi.

Lo stesso esercizio di vicinato risulta recidivo. Nel 2019 era stato destinatario di un altro provvedimento di sospensione della licenza, per gli stessi motivi.