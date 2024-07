Si allontana dalla famiglia e si perde in spiaggia, bimba di sei anni ritrovata dalla Polizia

Si era allontanata dai propri genitori perdendosi sulla spiaggia, fortunatamente, il pronto intervento della Polizia ha fatto sì che venisse ritrovata in poco tempo, facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo.

Nel pomeriggio di sabato è giunta una segnalazione presso la sala operativa della Questura di Lecce, riguardante la scomparsa di una bambina di poco più di sei anni da lido Conchiglie, frequentatissima spiaggia della costa ionica leccese.

Immediatamente sono partite le ricerche da parte di due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e della volante del Commissario di Polizia di Gallipoli svolte dagli agenti direttamente in spiaggia dove si trovavano i genitori della bimba, entrambi in uno stato di forte agitazione.

La bambina, in spiaggia insieme ai suoi due fratellini, era sfuggita per un attimo alla vista dei genitori confondendosi tra la folla, gettando nel panico i due coniugi che con l’aiuto dei vicini di ombrellone hanno allertato il 112.

In pochissimo tempo è stata messa in moto la macchina delle ricerche che ha permesso il ritrovamento in tempo record presso il lido Holiday beach in località di Rivabella.

La piccola aveva percorso oltre due chilometri e mezzo sul bagnasciuga tra i bagnanti, senza rendersene conto e probabilmente impaurita dal fatto che non riusciva a trovare la famiglia aveva iniziato a piangere disperatamente. Per fortuna una signora ha visto la bimba in difficoltà l’ha accolta sotto il proprio ombrellone, cercando di consolarla. Nel frattempo i poliziotti che stavano battendo palmo a palmo le spiagge sono stati avvistati dalla donna che l’ha affidata loro che, a bordo della pattuglia, ha subito tranquillizzato via radio i genitori: “Papà sto arrivando con la macchina della Polizia“!!!

La bambina è stata riabbracciata subito dopo tra gli applausi e i cori entusiasti di ringraziamento dei bagnanti agli agenti intervenuti. Successivamente, Giorgia Maria è stata visitata dal personale sanitario, intervenuto per dare supporto medico ai genitori in stato di shock, trovandola in perfetto stato di salute.