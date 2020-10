Due commercianti positivi al Covid19, tamponi a tappeto nel mercato di Settelacquare

Il Coronavirus sembra essersi intrufolato tra le bancarelle del mercato di Settelacquare, dove due commercianti sono risultati positivi al Covid19 anche se sul numero è scoppiato un “giallo” in città con i consiglieri di opposizione determinati a sostenere che i casi sono più di due e, a loro dire, noti da tempo al Comune.

La coppia, marito e moglie, aveva deciso di restare a casa qualche giorno dopo aver accusato sintomi come ha spiegato l’assessore alle attività produttive Paolo Foresio che ha voluto ‘rassicurare’ la cittadinanza. «La situazione – dice – è sotto controllo». Tant’è che, almeno per il momento, ci concerto con la Asl, che ha acceso i riflettori, non è stata disposta la chiusura del mercato locale, le cui attività continuano regolarmente. Questa mattina gli uomini del Dipartimento di Igiene e Prevenzione hanno effettuato un sopralluogo e dato il via ai tamponi a tappeto. Si sottoporranno al test tutti i commercianti e agli operatori del mercato.

Sembra esserci, però, un altro caso confermato. Si tratta di un addetto alle pulizie di Settelacquare, ricoverato al Vito Fazzi. Incerta, nel senso che non è stata ancora confermata la positività al Coronavirus, la situazione di un’altra famiglia di commercianti, padre e due figli, rimasta in casa per precauzione.