Coronavirus, 47 positivi in Puglia. 17 contagi in provincia di Lecce

La Puglia è in zona bianca. Un cambio di colore che permetterà alla Regione di tornare alla “normalità”. Non ci sarà alcun coprifuoco e le uniche regole da rispettare per evitare la diffusione del virus sono quelle di sempre: distanziamento, mascherine e assembramenti vietati. Certo, non bisogna abbassare la guardia soprattutto ora che i numeri scritti nel bollettino epidemiologico che, ogni giorno, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia nella regione dimostrano che la terza ondata è ormai alle spalle.

Nel report di oggi, su 3405 test per l’infezione da Covid19 sono stati registrati 47 casi positivi. Così divisi: 8 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.574.526 test. 233.106 sono i pazienti guariti. 12.584 sono i casi attualmente positivi. Stabili i ricoveri in Ospedale, fermi a 283 (ieri erano 284).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.280 così suddivisi:

94.936 nella Provincia di Bari;

25.499 nella Provincia di Bat;

19.621 nella Provincia di Brindisi;

45.038 nella Provincia di Foggia;

26.793 nella Provincia di Lecce;

39.224 nella Provincia di Taranto;

803 attribuiti a residenti fuori regione;

366 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/o8YsD

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.