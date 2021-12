Positivo al Covid, va a raccogliere funghi e finisce nei guai

L’aumento dei contagi, anche in Puglia, richiede una maggiore attenzione e il rispetto delle regole imposte per evitare la diffusione dei virus, soprattutto ora che tocca fare i conti con una nuova variante, tant’è che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha convocato una cabina di regia per mettere nero su bianco le nuove misure che scatteranno dopo Natale per provare a rallentare la corsa del virus.

Tra le “accortezze” richieste, da sempre, c’è quella di restare in casa se il tampone ha dato esito positivo. Cosa che non ha fatto un 24enne che, nonostante fosse sottoposto all’obbligo di isolamento/quarantena, ha ben pensato di andare a raccogliere funghi. I Carabinieri forestali di Otranto lo hanno controllato, mentre cercava funghi in località Boschi di Calimera, lungo la strada provinciale 275. Insomma, il giovane, nonostante dovesse rimanere a casa perché positivo al tampone, era andato a raccogliere i miceti, violando la disposizione. Così è stato deferito in stato di libertà per inosservanza degli ordini impartiti per impedire la diffusione della malattie infettive.