Cerchi un posto di lavoro in Salento? Ecco 800 offerte di Arpal Puglia

Sono quasi 800 i posti di lavoro di cui c’è disponibilità in questi giorni in provincia di Lecce. Ne ha dato notizia nei giorni scorsi il 33° report redatto dal Coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia.

Un ruolo importante lo gioca ancora, anche se siamo a conclusione della stagione estiva, il settore della ristorazione e della ricettività.

Soprattutto sulla costa jonica mancano camerieri, cuochi, pizzaioli, barman. E nello stesso capoluogo spuntano sui pali della luce annunci di richiesta di lavoro per personale anche alla prima esperienza.

Non solo attività ricettive, lidi e ristoranti tuttavia. Si cerca personale per la prossima vendemmia e sono 192 i posti vacanti nel settore del tessile-abbigliamento-calzaturiero.

143 i posti a disposizione nel settore edilizia, 72 nel commercio, 40 nelle telecomunicazioni, 26 in ambito amministrativo, 3 nell’industria del legno, 2 nel comparto bellezza, 23 nel metalmeccanico, 39 nelle pulizie e 36 nella riparazione dei veicoli e trasporti.

Insomma un mercato dinamico e in movimento quello del lavoro a cui si aggiunge tutto il mondo della formazione professionale per farsi trovare pronti per le prossime chiamate.